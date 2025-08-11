augusztus 11., hétfő

Baleset

42 perce

Ömlik a gáz az ütközés után, százméteres körzetben lezárták a területet

Címkék#gáz#légzésvédelem#Dorozsmai út

Karambolozott egy kisteherautó és egy furgon Szegeden.

Vass Viktor

Nekiment egy kisteherautó egy furgonnak és egy személykocsinak Szegeden, a Dorozsmai úton

Dorozsmai út
Kisteherautó és egy furgon ütközött a Dorozsmai úton. Fotó: Olvasói fotó

Baleset történt a Dorozsmai úton

A kisteherautó kidöntött egy gázcsövet, amelyből szabadba áramlik a gáz. A kisteherautó sofőrjét a kisteleki hivatásos tűzoltók emelték ki járművéből, amelyet légzésvédelem mellett közelítettek meg. A szegedi hivatásos tűzoltók százméteres védőzónát jelöltek ki, és megkezdték az érintett épületek kiürítését.

Legfrissebb információink szerint a Dorozsmai út 14. címen található Bellamo Bútorház előtt sérült meg a gázcső. A kisteherautót vezető személy feltehetően rosszul lett, a gázszivárgás miatt hamarosan érkeznek az MVM munkatársai a helyszínre.

A Fonógyári út kereszteződésétől a Mol kútig teljes sávlezárás van mindkét oldalon. Aki teheti, kerülje el az érintett szakaszt.

 

