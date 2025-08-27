augusztus 27., szerda

Rendőrség

55 perce

Kábítószerrel buktak le, a testvér sem úszta meg

Címkék#Szeged#bűncselekmény#testvér

Lecsaptak a szegedi kábítószer-kereskedő párosra.

Delmagyar.hu

Több bejelentés is érkezett arról, hogy Szeged, Kiskundorozsma városrészében egy testvérpár kábítószerrel kereskedik. A Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói a jelzések nyomán célzott ellenőrzéseket hajtottak végre, és augusztus 14-én az egyik férfit közvetlenül egy drogügylet lebonyolítása után fogták el. A vevőnél fehér, kristályos anyagot találtak, míg a díler gépkocsijában jelentős mennyiségű pénzt , amely feltehetően a kábítószer ellenértéke volt – számolt be az esetről a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Egy fehér kristályos drog, amit egy mérlegen mértek meg a rendőrök.
A drog egy fehér kristályos anyag volt, amit lefoglaltak a rendőrök. Fotó: police.hu

A nyomozók nemcsak a férfit, hanem élettársát is elfogták. A nő lakásában tartott házkutatás során kábítószergyanús anyagokat, az értékesítéshez szükséges eszközöket és készpénzt találtak. A párost őrizetbe vették, ellenük kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás.

Az ügyben további három embert is felelősségre vontak, köztük a férfi testvérét is. Őket kábítószer birtoklásának gyanúja miatt hallgatták ki.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelenül is tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy a 112-es segélyhívón.

 

