Drónt is bevetnek a hatalmas tarlótűz ellen a tűzoltók

Több hektáron ég a tarló Hódmezővásárhely külterületén. A tűzben leégett egy használaton kívüli hodály is – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Ég a tarló Hódmezővásárhelynél. Illusztráció/Archív fotó: Karnok Csaba

A Batida mellett, a 4414-es út közelében égő vegetáció tüzéhez hódmezővásárhelyi, szegedi, makói, orosházi, szentesi és kiskunfélegyházi hivatásos, valamint mindszenti önkéntes tűzoltókat riasztottak. A folyamatosan terjedő lángokat több oldalról vízsugarakkal, kéziszerszámokkal oltják, a területet több munkagép tárcsázza körbe.

A beavatkozást a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Azt, hogy mekkora terület ég, drónos felderítés alapján határozzák meg.