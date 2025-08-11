Drónt is bevetnek a hatalmas tarlótűz ellen a tűzoltók
Egyelőre még nem tudni, mekkora terület lángol.
Több hektáron ég a tarló Hódmezővásárhely külterületén. A tűzben leégett egy használaton kívüli hodály is – tájékoztatott a katasztrófavédelem.
A Batida mellett, a 4414-es út közelében égő vegetáció tüzéhez hódmezővásárhelyi, szegedi, makói, orosházi, szentesi és kiskunfélegyházi hivatásos, valamint mindszenti önkéntes tűzoltókat riasztottak. A folyamatosan terjedő lángokat több oldalról vízsugarakkal, kéziszerszámokkal oltják, a területet több munkagép tárcsázza körbe.
A beavatkozást a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Azt, hogy mekkora terület ég, drónos felderítés alapján határozzák meg.
