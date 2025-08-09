augusztus 9., szombat

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Óriási lángok pusztítanak Hódmezővásárhely mellett – galériával

Címkék#katasztrófavédelem#szalma#láng

Ég a tarló Hódmezővásárhelynél.

Delmagyar.hu

Négy hektáron ég a tarló Hódmezővásárhely szikáncsi településrésze mellett, egy tanyasi területen – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Tűzoltó autók állnak az égő tarló mellett.
Illusztráció: Karnok Csaba

Három ponton harminc és hatvan szalma körbála, valamint tizenkét széna körbála ég, és néhány kaptár is meggyulladt. A hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos tűzoltók megkezdték az oltási munkálatokat.

Ég a tarló Hódmezővásárhelynél

Fotók: Donka Ferenc

Szegedről és Orosházáról vízszállítók indultak a helyszínre, illetve a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
