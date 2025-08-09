Óriási lángok pusztítanak Hódmezővásárhely mellett – galériával

Négy hektáron ég a tarló Hódmezővásárhely szikáncsi településrésze mellett, egy tanyasi területen – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Illusztráció: Karnok Csaba

Három ponton harminc és hatvan szalma körbála, valamint tizenkét széna körbála ég, és néhány kaptár is meggyulladt. A hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos tűzoltók megkezdték az oltási munkálatokat.