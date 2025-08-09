Rejtélyes eset Szegeden: elhunyt férfi holttestére bukkantak

Június 10-én egy ismeretlen férfi holttestét találták meg Szegeden – közölte honlapján a rendőrség. A Szegedi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri az elhunyt személyazonosságának megállapításához.

Aki bármilyen információval rendelkezik az elhunyttal kapcsolatban keresse a szegedi rendőröket. Illusztráció: Shutterstock

Az elhunyt férfi azonosításához várnak információkat

Az elhunyt körülbelül 166–170 centiméter magas, közepes testalkatú férfi. Fogazata hiányos, ami megnehezíti az azonosítást.

A megtalálásakor kifordítható orkánkabátot, 42-es fekete cipőt, sötétkék Adidas nadrágot, kék-fehér kockás alsónadrágot, fekete SuperX márkájú sapkát, sötétkék Obsess pulóvert és zöld, nonfiguratív mintás pólót viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri az elhunytat, vagy információval rendelkezik róla, hívja a Szegedi Rendőrkapitányságot a +36 62 562-400-as telefonszámon.