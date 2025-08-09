augusztus 9., szombat

Emőd névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresik

1 órája

Rejtélyes eset Szegeden: elhunyt férfi holttestére bukkantak

Címkék#holttest#rendőrség#Szegedi Rendőrkapitányság

Ismeretlen férfi holttestére bukkantak Szegeden.

Delmagyar.hu

Június 10-én egy ismeretlen férfi holttestét találták meg Szegeden – közölte honlapján a rendőrség. A Szegedi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri az elhunyt személyazonosságának megállapításához.

Egy fiatal férfi a telefonját használja, aki tudja hívja a rendőröket az elhunyt férfival kapcsolatban.
Aki bármilyen információval rendelkezik az elhunyttal kapcsolatban keresse a szegedi rendőröket. Illusztráció: Shutterstock

Az elhunyt férfi azonosításához várnak információkat

Az elhunyt körülbelül 166–170 centiméter magas, közepes testalkatú férfi. Fogazata hiányos, ami megnehezíti az azonosítást. 

A megtalálásakor kifordítható orkánkabátot, 42-es fekete cipőt, sötétkék Adidas nadrágot, kék-fehér kockás alsónadrágot, fekete SuperX márkájú sapkát, sötétkék Obsess pulóvert és zöld, nonfiguratív mintás pólót viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri az elhunytat, vagy információval rendelkezik róla, hívja a Szegedi Rendőrkapitányságot a +36 62 562-400-as telefonszámon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu