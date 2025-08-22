augusztus 22., péntek

Fiatal lány

1 órája

Egy újabb tinédzser tűnt el, a csongrádi rendőrök keresik

Címkék#rendőrkapitányság#rendőrség#lakosság

Eltűnt egy 16 éves lány Csanytelekről.

Patakfalvi Ádám

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Danó Virág megtalálásában, aki augusztus 1-jén, délután 2 óra körül távozott csanyteleki otthonából. Az eltűnt lány azóta nem adott életjelet magáról.

Danó Virág egy eltűnt lány, aki a csongrádi rendőrök keresnek.
Eltűnt lány Csanytelekről, a 16 éves Danó Virág napok óta nem ment haza. Fotó:police.hu

A 16 éves lány körülbelül 150 centiméter magas, átlagos testalkatú, világos bőrű. Arca ovális, szeme sötétbarna, haja hosszú, fekete, egyenes, a derekáig ér, és általában kiengedve hordja.

Eltűnésekor világoskék hosszú farmert, fehér pántos trikót és fehér papucsot viselt.

A Csongrádi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a lány tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon, vagy hívja a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06-62/562-400-as számát. Névtelen bejelentés is tehető a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

