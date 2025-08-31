augusztus 31., vasárnap

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

3 órája

Eltűnt sándorfalvi férfit keresnek

Szombaton a közösségi média felhívására jelentkezett a forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők csapata. Eltűnt idős sándorfalvi férfit keresnek, a kutatást ma, vasárnap is folytatják.

Imre Péter

– Eltűnt idős sándorfalvi férfit keres szombattól csapatunk – jelentkezett lapunknál a hírrel Gyuris Norbert, a forráskúti központú D.O.R.T. Speciális Mentők vezetője, aki a kutatást is irányítja. Elmondta: a közösségi felületeken, oldalakon olvasták a család kérését, hogy aki csak tud az segítsen a tata, a 70 éves M. István keresésében, aki szombat délelőtt 9 és 10 óra között távozott otthonából kerékpárjával, ismeretlen helyre.

A keresés

Gyuris Norbert közölte: azonnal jelentkeztek a keresésre, és csapatuk nyolc fővel – a riasztásra a tagok Csongrádról, Szegedről, Szatymazról és Forráskútról is érkeztek –, négy-öt technikával, járművel és a speciálisan kiképzett, Koszta Márton vezette kutyával indult el. Munkájukat a terepet jól ismerő vadász és további civilek is segítették. A D.O.R.T. Speciális Mentők végig együttműködtek a hatóságokkal, például a rendőrséggel, valamint a szegedi és a sándorfalvi polgárőrökkel.

Az eltűnt nyomában

– A kutya szagot fogott, azt és a megtalált kerékpárnyomot követtük társaimmal, melyek egészen az algyői Tisza-hídig vezettek. Bevetettünk éjjellátó, hőkamerás technikát is, de eddig sem a biciklit, sem az idős bácsit nem találtuk meg – osztotta meg lapunkkal az eddigi eredményt Gyuris Norbert, aki leszögezte: a keresést vasárnap is folytatják, nagyobb létszámmal, drón és terepmotor bevetésével.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

