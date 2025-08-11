Keresik
23 órája
Eltűnt szegedi nő után kutat a rendőrség
Majdnem egy hete tűnt el Maróthi Ramóna, nagy erőkkel keresi a rendőrség.
Augusztus 5-én tűnt el Maróthi Ramóna. Testmagassága 151-155 cm, testalkata vékony, haja fekete. Kérünk mindenkit, aki látta vagy van bármilyen információja hollétéről értesítse a rendőrséget.
