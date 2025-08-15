Keresik
1 órája
Eltűnt tizenhárom éves kisfiú után kutat a rendőrség
Augusztus 14-én a reggeli órákban tűnt el egy hódmezővásárhelyi kisfiú. A gyermek mindössze tizenhárom éves, szülei és a rendőrség is nagy erőkkel keresik.
Az eltűnt Rafael Zsolt László 165 cm magas, vékony testalkatú, fekete hajú, barna szemű. Megkérjük olvasóinkat, hogy segítsenek mihamarabbi megtalálásában.
Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.
