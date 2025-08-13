Szegedi motoros halt meg a sokkoló balesetben, többen áthajtottak rajta
Halálos közlekedési baleset történt kedd este a 7217-es úton, Veszprém és Szentkirályszabadja között, információink szerint az áldozat szegedi volt.
Az eddigi információk szerint egy autós előzésbe kezdett, majd visszatért a saját sávjába. A mögötte érkező motoros – aki ismerősük volt – tovább folytatta az előzést. A jobbra ívelő kanyarban szemből érkezett egy másik autó, ekkor a motoros vészfékezett, de nekiütközött a szabályosan érkező jármű bal oldalának.
Halálos baleset Veszprém mellett: két autó is áthajtott a motoroson
Az ütközés következtében a motor vezetője az úttestre zuhant. Ezután először az ismerősének autója, majd egy szemből érkező kocsi is áthajtott rajta. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az autók utasai nem sérültek meg.
Úgy tudjuk, az elhunyt férfi szegedi volt, de albérletben élt a környéken, és ismerőseivel együtt Veszprémben dolgozott.
Címlapfotó: Delta Hírek hivatalos Facebook-oldala
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- Mindent hátra hagyva menekültek az utasok az égő furgonból
- Milliós fogás a határon, egészen Svédországból hozták
- Tízmilliós fogás a határon, kiszűrték a nyomozók
- Képeken a hatalmas batidai tűz, amelynél drónt is be kellett vetni – galériával
- Térfigyelő kamera és csendes utcák sem állítják meg a szegedi katalizátortolvajokat – újabb eset történt csütörtökön