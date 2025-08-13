augusztus 13., szerda

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Szegedi motoros halt meg a sokkoló balesetben, többen áthajtottak rajta

Halálos közlekedési baleset történt kedd este a 7217-es úton, Veszprém és Szentkirályszabadja között, információink szerint az áldozat szegedi volt.

Delmagyar.hu

Az eddigi információk szerint egy autós előzésbe kezdett, majd visszatért a saját sávjába. A mögötte érkező motoros – aki ismerősük volt – tovább folytatta az előzést. A jobbra ívelő kanyarban szemből érkezett egy másik autó, ekkor a motoros vészfékezett, de nekiütközött a szabályosan érkező jármű bal oldalának.

halálos baleset Veszprém
Halálos baleset Veszprém mellett: a motoros a kanyarban ütközött, majd két autó is áthajtott rajta. Úgy tudjuk, az áldozat szegedi volt. Fotó: Facebook/ DELTA HÍREK

Halálos baleset Veszprém mellett: két autó is áthajtott a motoroson

Az ütközés következtében a motor vezetője az úttestre zuhant. Ezután először az ismerősének autója, majd egy szemből érkező kocsi is áthajtott rajta. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az autók utasai nem sérültek meg.

Úgy tudjuk, az elhunyt férfi szegedi volt, de albérletben élt a környéken, és ismerőseivel együtt Veszprémben dolgozott.

Címlapfotó: Delta Hírek hivatalos Facebook-oldala

 

