Baleset

37 perce

Egy anyukát és kislányát ütötték el Hódmezővásárhelyen – galériával

Címkék#korház#elsőbbség#kerékpáros

Hétfő délután súlyos közlekedési baleset történt Hódmezővásárhely belterületén, ahol egy autós nem adta meg az elsőbbséget egy kerékpárosnak.

Vass Viktor

Személyautó és kerékpáros ütközött össze Hódmezővásárhely belterületén a Csík és a Rákóczi utca kereszteződésében.

Hódmezővásárhely
Korházba szállították a Hódmezővásárhelyen elütött nőt és kislányát. Fotó: Donka Ferenc

Kerékpárost ütöttek el Hódmezővásárhelyen

Értesüléseink szerint  az autós a Csík utcában közlekedett, amikor későn észlelte a biciklis nőt a Rákóczi utca érintett kereszteződésében. Ekkor elsőbbség elmulasztása miatt elütötte a biciklis nőt, aki egy kisgyerekkel közlekedett a kerékpáron. Az ütközést követően a bicikli kicsúszott és megsérültek mindketten. A mentők az idősebb nőt és a kiskorú kislányt kórházba szállították a helyszínről.

Személyautó és kerékpáros ütközött össze Hódmezővásárhely belterületén

Fotók: Donka Ferenc

 

