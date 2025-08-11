Egy anyukát és kislányát ütötték el Hódmezővásárhelyen – galériával

Személyautó és kerékpáros ütközött össze Hódmezővásárhely belterületén a Csík és a Rákóczi utca kereszteződésében.

Korházba szállították a Hódmezővásárhelyen elütött nőt és kislányát. Fotó: Donka Ferenc

Kerékpárost ütöttek el Hódmezővásárhelyen

Értesüléseink szerint az autós a Csík utcában közlekedett, amikor későn észlelte a biciklis nőt a Rákóczi utca érintett kereszteződésében. Ekkor elsőbbség elmulasztása miatt elütötte a biciklis nőt, aki egy kisgyerekkel közlekedett a kerékpáron. Az ütközést követően a bicikli kicsúszott és megsérültek mindketten. A mentők az idősebb nőt és a kiskorú kislányt kórházba szállították a helyszínről.