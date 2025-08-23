augusztus 23., szombat

Baleset

2 órája

Ittas állapotban ült a volán mögé: az árokban végezte – galériával

Címkék#balesetezett#rendőrség#Hódmezővásárhely

Feltehetően ittas állapotban lévő férfi okozott balesetet Hódmezővásárhelyen.

Munkatársunktól

A mentőszolgálat munkatársai egy fiatal férfi szállítottak kórházban a baleset helyszínéről. Értesüléseink szerint a férfi a tulajdonos engedélye nélkül vezethette a járművet, feltehetőleg ittasan.

Ittas férfi okozott balesetet.
Ittas állapotban balesetezett egy férfi Hódmezővásárhelyen. Fotó: Donka Ferenc

A baleset egy kereszteződésben történt, valószínűleg nagy sebességgel történő kanyarodás közben. A rendőrség, szakértők és nyomozók bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit. Információink szerint tagadta balesetet okozó férfi az autó vezetését.

Ittas férfi balesetezett Hódmezővásárhelyen

Fotók: Donka Ferenc

 

