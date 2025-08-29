Rajtaütés Szentesen: droggyanús anyagok, mérleg és tasakok kerültek elő

Az egyikük, egy 22 éves helyi fiatal tavaly decemberben kábítószer hatása alatt ült volán mögé, majd balesetet okozott. A helyszíni igazoltatásnál felmerült a gyanú, hogy drogot fogyasztott, amit a rendőrségen végzett teszt is igazolt. Autójában ráadásul droggyanús anyag, digitális mérleg és több simítózáras tasak is előkerült.

Kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Fotó: police.hu

A férfi két barátja szintén a nyomozók látókörébe került. Egy 28 éves férfi kihallgatásakor elismerte, hogy több alkalommal kipróbálta az amfetamint, míg egy 23 éves társuk lakásában a rendőrök csaknem 100 gramm amfetaminszármazékot foglaltak le.

A három férfival szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.