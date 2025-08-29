augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogás

1 órája

Rajtaütés Szentesen: droggyanús anyagok, mérleg és tasakok kerültek elő

A Szentesi Rendőrkapitányság nyomozói újabb sikeres akciót zártak le, amelynek során három férfit állítottak elő tiltott szerek miatt.

Delmagyar.hu

Az egyikük, egy 22 éves helyi fiatal tavaly decemberben kábítószer hatása alatt ült volán mögé, majd balesetet okozott. A helyszíni igazoltatásnál felmerült a gyanú, hogy drogot fogyasztott, amit a rendőrségen végzett teszt is igazolt. Autójában ráadásul droggyanús anyag, digitális mérleg és több simítózáras tasak is előkerült.

Kábítószert foglaltak le a rendőrök.
Kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Fotó: police.hu

A férfi két barátja szintén a nyomozók látókörébe került. Egy 28 éves férfi kihallgatásakor elismerte, hogy több alkalommal kipróbálta az amfetamint, míg egy 23 éves társuk lakásában a rendőrök csaknem 100 gramm amfetaminszármazékot foglaltak le.

A három férfival szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu