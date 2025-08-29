1 órája
Rajtaütés Szentesen: droggyanús anyagok, mérleg és tasakok kerültek elő
A Szentesi Rendőrkapitányság nyomozói újabb sikeres akciót zártak le, amelynek során három férfit állítottak elő tiltott szerek miatt.
Az egyikük, egy 22 éves helyi fiatal tavaly decemberben kábítószer hatása alatt ült volán mögé, majd balesetet okozott. A helyszíni igazoltatásnál felmerült a gyanú, hogy drogot fogyasztott, amit a rendőrségen végzett teszt is igazolt. Autójában ráadásul droggyanús anyag, digitális mérleg és több simítózáras tasak is előkerült.
A férfi két barátja szintén a nyomozók látókörébe került. Egy 28 éves férfi kihallgatásakor elismerte, hogy több alkalommal kipróbálta az amfetamint, míg egy 23 éves társuk lakásában a rendőrök csaknem 100 gramm amfetaminszármazékot foglaltak le.
A három férfival szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.
