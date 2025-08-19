augusztus 19., kedd

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Vágókoronggal indult vadászatra a tolvaj

Több mint tíz katalizátort loptak el.

Patakfalvi Ádám

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság nyomozást indított, miután július 28-án éjszaka öt autó katalizátorát vágták le és vitték el ismeretlen elkövetők – derül ki a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság posztjából.

Hiányzik a katalizátora ennek az autónak.
Több mint tíz katalizátort loptak el. Fotó: Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Nem egyedül lopta a katalizátorokat

A széles körű adatgyűjtés és a kamerafelvételek elemzése után a rendőrök megállapították, hogy két férfi áll a bűncselekmények mögött. Egyiküket augusztus 15-én hajnalban, Kiskunfélegyházán, egy benzinkúton fogták el. Járművében két fém vágókorongot is találtak.

A 32 éves férfit a nyomozók őrizetbe vették, és 12 rendbeli lopással gyanúsították meg. Az eljárás során kiderült, hogy társával együtt több vármegyében is követtek el hasonló bűncselekményeket. A hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását.

 

