Vágókoronggal indult vadászatra a tolvaj
Több mint tíz katalizátort loptak el.
A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság nyomozást indított, miután július 28-án éjszaka öt autó katalizátorát vágták le és vitték el ismeretlen elkövetők – derül ki a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság posztjából.
Nem egyedül lopta a katalizátorokat
A széles körű adatgyűjtés és a kamerafelvételek elemzése után a rendőrök megállapították, hogy két férfi áll a bűncselekmények mögött. Egyiküket augusztus 15-én hajnalban, Kiskunfélegyházán, egy benzinkúton fogták el. Járművében két fém vágókorongot is találtak.
A 32 éves férfit a nyomozók őrizetbe vették, és 12 rendbeli lopással gyanúsították meg. Az eljárás során kiderült, hogy társával együtt több vármegyében is követtek el hasonló bűncselekményeket. A hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását.
