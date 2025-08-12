1 órája
Másodpercek alatt leterítették a katalizátortolvaj a rendőrök – videóval
Elszaporodtak az ország területén a katalizátortolvajok, Szegeden is nagy veszélyt jelentenek, akár fényes nappal is áldozatul eshetünk.
Országszerte tucatnyi katalizátorlopás köthető ahhoz a 39 éves külföldi férfihoz, akit a rendőrök Szigetszentmiklóson értek tetten. A gyanúsított május óta járhatott Magyarországra, és a hatóságok szerint közel 50 bűncselekmény fűződhet a nevéhez. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását – írja az Index.
Lebukott a katalizátortolvaj
A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozást indított ismeretlen tettes ellen, a széles körű nyomozás végül egy 39 éves külföldi férfihoz vezette a hatóságokat. A rendőrök végül augusztus 11-én hajnalban Szigetszentmiklóson érték tetten a tolvajt. A hatóságok szerint közel 50 hasonló bűncselekmény köthető hozzá. A gyanúsított beismerte, hogy május óta rendszeresen járt Magyarországra lopni, több vármegyét is érintve.
Lehet, hogy Szegeden is garázdálkodott?
Nemrég honlapunkon megjelent cikkben, már beszámoltunk egy kísértetiesen hasonló esetéről. A közösségi oldalakon több szegedi is beszámolt arról, hogy a Szatymazi utcában és a Kukovecz Nana utcában is eltűntek a régebbi autók katalizátorai. A katalizátorok leszerelése gyors és egyszerű. Pár perc alatt, akár fényes nappal, forgalmasabb utcákon is képesek a tolvajok eltávolítani az alkatrészt.