Térfigyelő kamera és csendes utcák sem állítják meg a szegedi katalizátortolvajokat – újabb eset történt csütörtökön

Katalizátort loptak a Csongrádi sugárúton, ami azt jelzi, hogy Szegeden ismét felerősödött a katalizátorlopások száma, és úgy tűnik, a tolvajok már nemcsak a zsúfoltabb helyeken, hanem a korábban nyugodtnak és biztonságosnak hitt utcákban is simán munkához látnak. Egy Facebook csoportban azt írják, hogy csütörtök éjjel egy Opel Astra H típusú dízelautóról lopták le a katalizátort a Csongrádi sugárúton. Hiába volt ott mozgásérzékelős reflektor és térfigyelő kamera. A tulajdonosok már a rendőrségen is jártak, bíznak abban, hogy a felvételek segítenek az elkövetők azonosításában.

Katalizátort loptak a Csongrádi sugárúton csütörtök éjjel, egy olyan helyen, ahol mozgásérzékelő és térfigyelő kamera is működik. Fotó: Pesti Tamás

A katalizátorlopások már szinte a város minden pontján előfordulhatnak. A tolvajok nem válogatnak. A közösségi oldalakon több szegedi is beszámolt arról, hogy a Szatymazi utcában és a Kukovecz Nana utcában is eltűntek a régebbi autók katalizátorai. Azt írják, hogy a tolvajok mostmár célzottan kutakodnak az értékes alkatrésszel rendelkező autók után. A katalizátorlopás nem ismeretlen jelenség a városban, az elmúlt években többször is jelentettek hasonló eseteket. 2022-ben és 2023-ban is jelentettek eseteket szegedi lakótelepeken, a rendőrség mindkét esetben elkapta az elkövetőket. Akkor is jellemzően régebbi benzines autók váltak célponttá, amelyeket az utcán, közterületen parkoltattak.

Gyors és egyszerű

A katalizátorok leszerelése gyors és egyszerű. Pár perc alatt, akár fényes nappal, forgalmasabb utcákon is képesek a tolvajok eltávolítani az alkatrészt. A katalizátorok a kipufogórendszer részei, amelyek értékes nemesfémeket, például platinát, palládiumot és ródiumot tartalmaznak. Ezek az anyagok a fémkereskedelemben rendkívül keresettek és drágák. Egyetlen katalizátor akár több tízezer forintot is érhet a feketepiacon. A tolvajok ezért célzottan keresik azokat a modelleket, amelyek katalizátorai nagyobb arányban tartalmazzák ezeket a fémeket. Ilyenek főképp a régebbi évjáratú benzines típusok.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta, hogy a leghatékonyabb védekezés, ha lehetőség szerint zárt helyen, őrzött területen, kamerák látóterében parkoljuk le a járművet. Amennyiben erre nincs lehetőség, érdemes forgalmasabb, jól megvilágított, belátható helyet választani az autó leállítására. Az alkatrész kivágását megnehezítheti a gyári vagy utólag felszerelt védőburkolat, továbbá hasznos lehet olyan autóriasztó beszerelése is, amely a gépjármű mozgatására, emelésére is jelez.