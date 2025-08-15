Betörés a kecskeméti katonai repülőtéren: MiG–29-es alkatrészek tűntek el
Ismeretlen tettesek hatoltak be a kecskeméti repülőbázis területére, ahol a kivont MiG–29-es vadászgépeket tárolják. A kecskeméti katonai repülőtér betörés során több értékes alkatrész is eltűnt a gépekből.
A BAON értesülései szerint néhány hete ismeretlenek törtek be a kecskeméti katonai repülőtér területére, ahol a magyar légierő korábban kivont MiG–29-es vadászgépeit tárolják. A tettesek a beszámolók szerint átvágták a kerítést, majd a gépek orrkúpját megrongálva a lokátortérből szereltek ki több értékes alkatrészt. A típus 2010-ben vonult nyugdíjba a honvédségnél, miután helyüket a Gripenek vették át, de a repülőgépeket „konzervált” állapotban őrizték a bázison.
Honvédelmi reakció a kecskeméti katonai repülőtér betörés ügyében
A Honvédelmi Minisztérium a baon.hu megkeresésére megerősítette az esetet, és közölte: az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást. A nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket nem hoztak nyilvánosságra. A rendőrség megkeresése folyamatban van, a hatóságok válaszát a lap későbbre ígérte.
A MiG–29-esek már korábban is a figyelem középpontjába kerültek: 2019-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 19 repülőgépet, 20 hajtóművet és közel 300 tartozékot kínált eladásra 2,8 milliárd forintos kikiáltási áron, ám a NATO-tagállamokra vonatkozó értékesítési korlátozások és az orosz gyártói jóváhagyás hiánya miatt egyetlen licit sem érkezett. Az ellopott alkatrészek így nemcsak történelmi, hanem jelentős műszaki értéket is képviselnek.
