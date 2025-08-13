Mindent hátra hagyva menekültek az utasok az égő furgonból
Makón kigyulladt egy furgon a Hollósy Kornélia utcánál. A lángokat a makói hivatásos tűzoltók oltották el, miközben a jármű utasai sértetlenül megmenekültek.
Makón, a Hollósy Kornélia utca, a Petőfi park és a Lehel utca találkozásánál kigyulladt egy furgon utastere és motortere.
A két utas sértetlenül, időben elhagyta a járművet. A makói hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. A furgon raktere üres volt, nem szállított árut.
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- Milliós fogás a határon, egészen Svédországból hozták
- Tízmilliós fogás a határon, kiszűrték a nyomozók
- Képeken a hatalmas batidai tűz, amelynél drónt is be kellett vetni – galériával
- Térfigyelő kamera és csendes utcák sem állítják meg a szegedi katalizátortolvajokat – újabb eset történt csütörtökön
- Drónt is bevetnek a hatalmas tarlótűz ellen a tűzoltók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre