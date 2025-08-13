Mindent hátra hagyva menekültek az utasok az égő furgonból

Makón, a Hollósy Kornélia utca, a Petőfi park és a Lehel utca találkozásánál kigyulladt egy furgon utastere és motortere.

Furgon égett Makón, szerencsére senki nem sérült meg. Illusztráció: : Kiss Annamarie

A két utas sértetlenül, időben elhagyta a járművet. A makói hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. A furgon raktere üres volt, nem szállított árut.