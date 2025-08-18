Defekt miatt lángra kapott és megsemmisült a kamion teljes rakománya – galériával
Menet közben defektet kapott a kamion. Kigyulladt és megsemmisült a teljes rakománya.
Egy autóalkatrészeket szállító kamion pótkocsija gyulladt meg és égett ki az M5-ös autópályán Kiskunfélegyházán, ma hajnali fél négykor.
A bolgár kamion Budapest irányába haladt, amikor a bal oldali kereke defekt miatt kigyulladt. A benne egyedül ülő sofőr porral oltóval akarta eloltani, de a lángok gyorsan átcsaptak a mintegy 12 tonna rakományra. A pótkocsis kamion szállítmánya teljes terjedelmében égett, amit csak a tűzoltók tudtak eloltani, akik a helyszínre három járművel érkeztek. A munkálatok miatt egy időre teljesen lezárták a főváros felé vezető oldalt, több kilométeres volt a torlódás.
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy kamion az M5-ös autópályánFotók: Donka Ferenc
A kiégett jármű és a szétégett alkatrészek műszaki mentése majd csak ezután kezdődik, emiatt ismét forgalomkorlátozás várható az M5-ös kiskunfélegyházi szakaszán, a főváros irányába.
Úgy tudjuk, hogy a kamion autóalkatrész szállítmányával Németországba tartott volna, amikor pótkocsija kiégett.
