Defekt miatt lángra kapott és megsemmisült a kamion teljes rakománya – galériával

Egy autóalkatrészeket szállító kamion pótkocsija gyulladt meg és égett ki az M5-ös autópályán Kiskunfélegyházán, ma hajnali fél négykor.

A teljes rakomány kigyulladt és megsemmisült. Fotó: Donka Ferenc



A bolgár kamion Budapest irányába haladt, amikor a bal oldali kereke defekt miatt kigyulladt. A benne egyedül ülő sofőr porral oltóval akarta eloltani, de a lángok gyorsan átcsaptak a mintegy 12 tonna rakományra. A pótkocsis kamion szállítmánya teljes terjedelmében égett, amit csak a tűzoltók tudtak eloltani, akik a helyszínre három járművel érkeztek. A munkálatok miatt egy időre teljesen lezárták a főváros felé vezető oldalt, több kilométeres volt a torlódás.