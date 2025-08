Kollégának adta ki magát, de tolvajként távozott egy szegedi bisztróból

Egy férfi sajátos módszert választott arra, hogy italhoz és pénzhez jusson: önkéntes „kollégaként” jelent meg egy szegedi bisztróban, ahol alkoholt pakolt a táskájába, majd ellopott egy pénztárcát is. A takarítónőt pedig meggyőző magabiztossággal próbálta félrevezetni, de ez nem sikerült.

Kollégaként mutatkozott be, így próbált lopni, italt és pénztárcát rakott zsebre. Illusztráció: Shutterstock

A reggeli műszak épp csak megkezdődött, amikor az egyik dolgozó észrevette, hogy eltűnt a váltópénzt tartalmazó tárca. Az alkalmazottak azonnal gyanút fogtak.

A biztonsági kamerák visszanézése után egy idegen férfi bukkant fel a felvételeken, aki nyitás előtt, a gazdasági bejáraton át jutott be az épületbe. Belépése után otthonosan mozgott: benézett az öltözőbe, fiókokat nyitogatott az irodában, majd végül az italos polc előtt állt meg, ahonnan több üveg röviditalt és bort pakolt el.

Lebukott a „kolléga”

Az igazi jelenet azonban csak ezután következett, a férfi összefutott a takarítónővel, aki számon kérte, mit keres ott. Ő pedig szemrebbenés nélkül közölte: „Itt dolgozom.” Még be is mutatkozott, sőt azt is hozzátette, hogy csak „körbenéz”, majd nyugodt tempóban kisétált a bisztróból, már a kasszából elemelt brifkóval a zsebében. A rendőrség azonban nem sokáig hagyta szabadon mozogni a „hamis kollégát”: hamar azonosították és elfogták. Mint kiderült, nemcsak lopással, hanem kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménnyel is gyanúsítható, hiszen a szervezetében THC-t mutattak ki, ami jogilag tiltott szernek minősül.