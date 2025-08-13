augusztus 13., szerda

Körözés

1 órája

Nem mindennapi álruhában bujkál a rendőrök elől a bajai díler, nagy erőkkel keresik

Különös álruhát öltött a rendőrség elől menekülő Kolompár Zoltán. A körözési fotó, még a rendőröket is meglepte.

Vass Viktor

A 28 éves, Baján született Kolompár Zoltán ellen elfogatóparancs van érvényben, azonban akad az ügyben egy különös tényező. A rendőrség által kiadott körözési kép első pillantásra meglepő lehet, mintha egy egészen más személy lenne rajta látható, de a képen valóban Kolompár Zoltán szerepel. Az eredeti körözési kép megtekinthető a cikk alján.

Körözik Kolompár Zoltánt
Körözik Kolompár Zoltánt. Illusztráció: Shutterstock

Körözik a meglepő külsejű férfit

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2024. január 8-án adott ki elfogatóparancsot a férfi ellen, aki a gyanú szerint kábítószer-kereskedelem miatt áll bíróság elé. Az ügy a Büntető Törvénykönyv 176. §-a alá esik, ami súlyos bűncselekménynek számít. A körözést a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság folytatja, és minden információra szükségük van, ami a férfi tartózkodási helyére vonatkozik.

A hatóságok kérik, hogy aki felismeri Kolompár Zoltánt, az azonnal értesítse a rendőrséget a +36 1 354 6694-es telefonszámon, vagy hívja a 112-es segélyhívót.

A férfiról készült körözési fotó a Baon oldalán megtekinthető.

