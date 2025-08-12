augusztus 12., kedd

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Milliós fogás a határon, egészen Svédországból hozták

A svéd rendőrség körözte az autót, amit egészen a magyar határon csíptek el.

Delmagyar.hu

Augusztus 9-én este egy svéd állampolgárságú férfi jelentkezett kilépésre az átkelőn egy BMW 420 D típusú személyautóval.

a rendőrség körözte az autót.
Az autót a svéd rendőrség körözte, a határon azonban fent akadt. Fotó: police.hu

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a jármű szerepel a nemzetközi körözési rendszerben, és a svéd hatóságok keresik. A mintegy 6 millió forint értékű autót a Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói lefoglalták.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

