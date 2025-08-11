Tízmilliós fogás a határon, kiszűrték a nyomozók
Lopott autót foglaltak le a nyomozók a szerb-magyar határon. Tízmillió forintot ér a körözött autó.
A Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói mintegy 10 millió forint értékű autót foglaltak le a röszkei autópálya-határátkelőhelyen – írja közösségi oldalán a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség.
Múlt hétvégén egy szerb állampolgárságú férfi Mercedes CLS 63 AMG típusú gépkocsival érkezett a határra, ahol az ellenőrzés során kiderült: a járművet a német hatóságok körözik.
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
