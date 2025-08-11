augusztus 11., hétfő

Tízmilliós fogás a határon, kiszűrték a nyomozók

Lopott autót foglaltak le a nyomozók a szerb-magyar határon. Tízmillió forintot ér a körözött autó.

Delmagyar.hu

A Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói mintegy 10 millió forint értékű autót foglaltak le a röszkei autópálya-határátkelőhelyen – írja közösségi oldalán a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség.

körözött autót foglaltak le a nyomozók.
Körözött autó akadt fent a rostán a határon. Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség Facebook

Múlt hétvégén egy szerb állampolgárságú férfi Mercedes CLS 63 AMG típusú gépkocsival érkezett a határra, ahol az ellenőrzés során kiderült: a járművet a német hatóságok körözik.

