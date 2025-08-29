Whiskyvel és repoharakkal próbált trükközni a SZIN tolvaja

Érdekes módszerrel próbált pénzhez jutni egy tompai férfi a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 28-án hajnalban. A lopás során azzal számolt, hogy a fesztivál zsivaja és a tömeg elrejti tettét.

A SZIN-poharak lopásával óriási kárt okozott a tolvaj. Fotó: Karnok Csaba

Nagy kárt okozott a lopás

Csaknem száz darab SZIN-es repoharat szedett össze a pulton átnyúlva, amelynek darabjáért 990 forintot kérnek el a fesztivál területén. Ezeket az eltulajdonított poharakat később a gyűjtőponton be is váltotta a tolvaj. A lopás során egy üveg whiskyt is magával vitt, így a tettével okozott kár meghaladja a 95 ezer forintot.

A zsákmányát azonban nem sokáig élvezhette a férfi, a rendőrség hamar kézre kerítette, majd lopás vétsége miatt eljárást indítottak ellene – tette közzé a rendőrség.