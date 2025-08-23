augusztus 23., szombat

Baleset

17 perce

Az oldalára fordulva állt meg az egyik autó a brutális négyes baleset helyszínén – galériával

Címkék#kamion#m5#serült

Négy jármű ütközött össze az M5-ös autópálya 120-as kilométerszelvényénél.

Delmagyar.hu

Információink szerint egy ember serült meg az éjszaka folyamán történt balesetben, ahol egy kisbusz, kamion és két személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya 120-as  kilométerszelvényénél.

M5-ös autópályán történt baleset.
Az oldalára fordulva állt meg az egyik autó az M5-ös autópályán történt balesetben. Fotó: Donka Ferenc

Az ütközés Petőfiszállás térségében, a Szeged felé vezető oldalon történt. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok végzik a munkálatokat a helyszínen, ahol a belső sávban halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.

Több jármű ütközött össze az m5-ös autópályán

Fotók: Donka Ferenc

 

