Baleset
17 perce
Az oldalára fordulva állt meg az egyik autó a brutális négyes baleset helyszínén – galériával
Négy jármű ütközött össze az M5-ös autópálya 120-as kilométerszelvényénél.
Információink szerint egy ember serült meg az éjszaka folyamán történt balesetben, ahol egy kisbusz, kamion és két személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya 120-as kilométerszelvényénél.
Az ütközés Petőfiszállás térségében, a Szeged felé vezető oldalon történt. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok végzik a munkálatokat a helyszínen, ahol a belső sávban halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.
Több jármű ütközött össze az m5-ös autópályánFotók: Donka Ferenc
