Elhagyta rakományát egy traktor hódmezővásárhely közelében – galériával

A mezőgazdasági gép Szeged irányából közlekedett az elkerülőn, feltehetőleg műszaki meghibásodás történt, úgy tudjuk kinyílt a traktor vontatmányának oldalfala, majd rakománya a főútra borult menet közben.



Elhagyta rakományát a mezőgazdasági gép. Fotó: Donka Ferenc

A szétszórt rakományt feltakarították, eközben biztosítás mellett a közút munkatársa félpályán engedte a forgalmat váltakozva.