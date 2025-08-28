augusztus 28., csütörtök

Kiborult

2 órája

Elhagyta rakományát egy traktor hódmezővásárhely közelében – galériával

Mezőgazdasági gép vontatmányának rakománya borult a főútra Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán.

Munkatársunktól

A mezőgazdasági gép Szeged irányából közlekedett az elkerülőn,  feltehetőleg műszaki meghibásodás történt, úgy tudjuk kinyílt a traktor vontatmányának oldalfala, majd rakománya a főútra borult menet közben.
 

Mezőgazdasági gép hagyta el rakományát.
Elhagyta rakományát a mezőgazdasági gép. Fotó: Donka Ferenc

A szétszórt rakományt feltakarították, eközben biztosítás mellett a közút munkatársa  félpályán engedte a forgalmat váltakozva.

Elhagyta rakományát a mezőgazdasági gép

Fotók: Donka Ferenc

 

