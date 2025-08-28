Kiborult
1 órája
Elhagyta rakományát egy traktor hódmezővásárhely közelében – galériával
Mezőgazdasági gép vontatmányának rakománya borult a főútra Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán.
A mezőgazdasági gép Szeged irányából közlekedett az elkerülőn, feltehetőleg műszaki meghibásodás történt, úgy tudjuk kinyílt a traktor vontatmányának oldalfala, majd rakománya a főútra borult menet közben.
A szétszórt rakományt feltakarították, eközben biztosítás mellett a közút munkatársa félpályán engedte a forgalmat váltakozva.
Elhagyta rakományát a mezőgazdasági gépFotók: Donka Ferenc
