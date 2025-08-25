Baleset
Két jármű ütközött össze Mórahalmon: lezárták az érintett útszakaszt
Két autó ütközött Mórahalom határában, a Kissori út és az Erzsébet királyné útja találkozásánál.
A balesethez a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
