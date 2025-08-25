Két jármű ütközött össze Mórahalmon: lezárták az érintett útszakaszt

Összeütközött két személyautó Mórahalom határában, a Kissori út és az Erzsébet királyné útja találkozásánál.

Két autó ütközött össze Mórahalmon. Illusztráció: Shutterstock

A balesethez a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.