Motoros baleset történt Hódmezővásárhelynél, ketten is megsérültek – galériával

Motoros az egyik bekötő útról gyorsított Vásárhely irányába 472-es úton ,amikor eddig tisztázatlan körülmények között elvesztette uralmát a járműve felett, kibillent az egyensúlyból és elesett.

Motoros esett el Hódmezővásárhelynél. Fotó: Donka Ferenc

A motoron ketten utaztak mind a két fő megsérült, őket a mentők a helyszínről kórházba szállították.