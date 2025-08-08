Motoros baleset történt Hódmezővásárhelynél, ketten is megsérültek – galériával
Egy bekötőútról kanyarodtak ki, majd megcsúsztak és elestek.
Motoros az egyik bekötő útról gyorsított Vásárhely irányába 472-es úton ,amikor eddig tisztázatlan körülmények között elvesztette uralmát a járműve felett, kibillent az egyensúlyból és elesett.
A motoron ketten utaztak mind a két fő megsérült, őket a mentők a helyszínről kórházba szállították.
Motoros baleset HódmezővásárhelynélFotók: Donka Ferenc
