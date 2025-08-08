augusztus 8., péntek

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Motoros baleset történt Hódmezővásárhelynél, ketten is megsérültek – galériával

Egy bekötőútról kanyarodtak ki, majd megcsúsztak és elestek.

Delmagyar.hu

Motoros az egyik bekötő útról gyorsított Vásárhely irányába 472-es úton ,amikor eddig tisztázatlan körülmények között elvesztette uralmát a járműve felett, kibillent az egyensúlyból és elesett.

motoros bukott el Hódmezővásárhelynél.
Motoros esett el Hódmezővásárhelynél. Fotó: Donka Ferenc

A motoron ketten utaztak mind a két fő megsérült, őket a mentők a helyszínről kórházba szállították. 

Motoros baleset Hódmezővásárhelynél

Fotók: Donka Ferenc

 

