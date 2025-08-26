Bűntett
2 órája
Nyolcmilliós sárga rakománnyal bukott le egy férfi Röszkén
Egy körözés alatt álló munkagépet fogtak el Röszkén.
Körözött Munkagépet szűrtek ki a Röszke autópálya határátkelőhelyen.
Az átkelőn egy szerb férfi jelentkezett kilépésre 2025. augusztus 25-én 17 óra 30 perckor egy kistehergépjármű vezetőjeként. Az ellenőrzés során a munkatársaink megállapították, hogy a kotrógép szerepel a nemzetközi körözési rendszerben, azt a német hatóságok keresik. A 8 millió forint értékű járművet a Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói lefoglalták.
