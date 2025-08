Most fokozottan figyeljen az utakon, elképesztő összegekre büntethetnek

Országos razziát indít a gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) Műveleti Csoport. Egyhetes közlekedésbiztonsági akciót indítanak, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A cél, hogy a hatóságok összehangoltan lépjenek fel a szabályszegők ellen, különös hangsúllyal a sebességtúllépésekre, amelyek továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek egyik leggyakoribb kiváltói.

Országos razzia indul. A sebességtúllépést szűrnék ki az akcióval. Illusztráció: Shutterstock

A gyorshajtás nemcsak szabálysértés, életveszélyes is. Ne a bírság miatt lassítson, hanem azért, hogy ön is, más is biztonságban hazaérjen, mert ez a legfontosabb.

Hasznos tanácsok a biztonságos közlekedéshez, országos razzia indul

Mindig tartsa be a megengedett sebességet, még akkor is, ha üresnek tűnik az út – a veszély másodpercek alatt kialakulhat.

Figyelje az út- és látási viszonyokat! Esőben, ködben vagy forgalmas útszakaszon még inkább fontos a fokozott óvatosság.

Ne hagyja, hogy a sietség vagy a rutin vezérelje! Inkább induljon el korábban, és számoljon a váratlan helyzetekkel.

Figyeljen a lakott területeken belüli sebességhatárokra! A zebrák, iskolák és kerékpárutak közelében különösen fontos a lassítás.

Használja a sebességhatárolót vagy tempomatot, ha járműve rendelkezik ilyen funkcióval – segít az egyenletes és biztonságos haladásban.