Milliós fogás a határon, körözött járművet foglaltak le a rendőrök

Egy montenegrói férfi 2025. augusztus 17-én éjjel egy BMW 730-as személyautóval jelentkezett kilépésre a röszkei autópálya-határátkelőn – írja közösségi oldalán a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség.

Fennakadt a rostán a német rendszámú quad. Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség / Facebook

Több milliót ér a körözött quad

Az ellenőrzés során kiderült, hogy az autóhoz kapcsolt utánfutón szállított, német rendszámú Odes quad szerepel a nemzetközi körözési rendszerben, és azt a német hatóságok keresik. A nagyjából 1,5 millió forint értékű járművet a Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói lefoglalták.