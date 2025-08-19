Nem jutott át
2 órája
Milliós fogás a határon, körözött járművet foglaltak le a rendőrök
Körözött quadot foglaltak le a rendőrök a határon.
Egy montenegrói férfi 2025. augusztus 17-én éjjel egy BMW 730-as személyautóval jelentkezett kilépésre a röszkei autópálya-határátkelőn – írja közösségi oldalán a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség.
Több milliót ér a körözött quad
Az ellenőrzés során kiderült, hogy az autóhoz kapcsolt utánfutón szállított, német rendszámú Odes quad szerepel a nemzetközi körözési rendszerben, és azt a német hatóságok keresik. A nagyjából 1,5 millió forint értékű járművet a Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói lefoglalták.
