Büszkeség

1 órája

Élmezőnyben Csongrád-Csanád vármegye rendőrei

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#XIII Országos Közlekedésrendészeti Szakmai Verseny#rendőrség

Kiskunhalason és Kecskeméten rendezték meg a XIII. Országos Közlekedésrendészeti Szakmai Versenyt, ahol a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség munkatársai kiváló eredményeket értek el.

Vass Viktor

A Csongrád Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot Ráczné Orosz Tünde r. főtörzsőrmester, karos forgalomirányító kategóriában, Csala Attila r. főtörzszászlós, gépkocsizó kategóriában és Fazekas Csaba r. zászlós, motoros kategóriában képviselte.

rendőr
Előkelő helyezésekkel zárták a versenyt a rendőrök. Fotó: Police.hu

Kiváló eredményekkel zárták a versenyt a rendőrök

 Az összesített versenyben a Csongrád Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata az 5. helyezést érte el, motoros kategóriában pedig Fazekas Csaba r. zászlós az előkelő első helyezést érte el. 

Gratulálunk a rendőröknek az elért helyezésekért!

