1 órája
Élmezőnyben Csongrád-Csanád vármegye rendőrei
Kiskunhalason és Kecskeméten rendezték meg a XIII. Országos Közlekedésrendészeti Szakmai Versenyt, ahol a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség munkatársai kiváló eredményeket értek el.
A Csongrád Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot Ráczné Orosz Tünde r. főtörzsőrmester, karos forgalomirányító kategóriában, Csala Attila r. főtörzszászlós, gépkocsizó kategóriában és Fazekas Csaba r. zászlós, motoros kategóriában képviselte.
Kiváló eredményekkel zárták a versenyt a rendőrök
Az összesített versenyben a Csongrád Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata az 5. helyezést érte el, motoros kategóriában pedig Fazekas Csaba r. zászlós az előkelő első helyezést érte el.
Gratulálunk a rendőröknek az elért helyezésekért!