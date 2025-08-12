Élmezőnyben Csongrád-Csanád vármegye rendőrei

A Csongrád Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot Ráczné Orosz Tünde r. főtörzsőrmester, karos forgalomirányító kategóriában, Csala Attila r. főtörzszászlós, gépkocsizó kategóriában és Fazekas Csaba r. zászlós, motoros kategóriában képviselte.

Előkelő helyezésekkel zárták a versenyt a rendőrök. Fotó: Police.hu

Kiváló eredményekkel zárták a versenyt a rendőrök

Az összesített versenyben a Csongrád Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata az 5. helyezést érte el, motoros kategóriában pedig Fazekas Csaba r. zászlós az előkelő első helyezést érte el.

Gratulálunk a rendőröknek az elért helyezésekért!