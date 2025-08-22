Luxusautóval bukott le a szegedi férfi, garázssor volt a bűnözés központja
Egy szegedi férfi garázsában hatalmas mennyiségű szereket és az értékesítéshez szükséges eszközöket találtak a nyomozók. Az ügy végül rendőrségi elfogás során zárult, amikor a férfit féltestvérével és annak barátnőjével együtt vették őrizetbe.
Egy 31 éves szegedi férfi garázsát kábítószer-tároló és -csomagoló helyként alakította ki. A rendőrök több mint 4100 gramm különféle tudatmódosító szereket, köztük marihuánát, kristályt és amfetaminszármazékokat – valamint 540 darab ecstasy tablettát találtak nála. Emellett az anyagok porciózásához szükséges eszközök, mérlegek és több száz simítózáras tasak is előkerült, amelyek arra utalnak, hogy a férfi széles vevői körnek értékesítette a szereket. A nyomozók a rendőrségi elfogás során több mint 8 millió forintot, közel 2500 eurót, valamint egy Mercedes CLS 300d és egy Fiat Ducato típusú autót is lefoglaltak.
Hatalmas rendőrségi elfogás Szegeden
Az akciót augusztus 13-án hajtották végre: a férfit egy garázssoron fogták el, miközben féltestvérével és annak barátnőjével utazott egy furgonban, ahol szintén gyanús anyagot találtak az ülés alatt. A gyorsteszt mindkét férfi esetében THC-re pozitív eredményt mutatott. A nyomozás jelenlegi állása szerint a féltestvér nem terjesztett, de fogyasztott szereket, így őt kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki. A 31 éves férfit, akinek már volt hasonló ügye, kábítószer-kereskedelem gyanújával őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatását.
Szakértő elárulta, hogy miért nem esett több eső a hétvégén
Nem akárki lép színpadra a tiszaszigeti falunapon, mutatjuk a programot
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- Vágókoronggal indult vadászatra a tolvaj
- Fejjel lefelé állt meg az árokban az autó, miután egy traktorral ütközött – galériával
- Traktor és autó ütközött Földeák közelében
- Defekt miatt lángra kapott és megsemmisült a kamion teljes rakománya – galériával
- Dráma az autópályán: elaludt a sofőr, családját is veszélybe sodorta és még egy autó is kigyulladt – galériával