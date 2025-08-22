augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

21°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

43 perce

Luxusautóval bukott le a szegedi férfi, garázssor volt a bűnözés központja

Címkék#rendőrségi#garázssor#Mercedes CLS 300d#akció

Egy szegedi férfi garázsában hatalmas mennyiségű szereket és az értékesítéshez szükséges eszközöket találtak a nyomozók. Az ügy végül rendőrségi elfogás során zárult, amikor a férfit féltestvérével és annak barátnőjével együtt vették őrizetbe.

Delmagyar.hu

Egy 31 éves szegedi férfi garázsát kábítószer-tároló és -csomagoló helyként alakította ki. A rendőrök több mint 4100 gramm különféle tudatmódosító szereket, köztük marihuánát, kristályt és amfetaminszármazékokat – valamint 540 darab ecstasy tablettát találtak nála. Emellett az anyagok porciózásához szükséges eszközök, mérlegek és több száz simítózáras tasak is előkerült, amelyek arra utalnak, hogy a férfi széles vevői körnek értékesítette a szereket. A nyomozók a rendőrségi elfogás során több mint 8 millió forintot, közel 2500 eurót, valamint egy Mercedes CLS 300d és egy Fiat Ducato típusú autót is lefoglaltak.

rendőrségi elfogás
Luxusautót is találtak a rendőrségi elfogás során. Fotó: police.hu

Hatalmas rendőrségi elfogás Szegeden

Az akciót augusztus 13-án hajtották végre: a férfit egy garázssoron fogták el, miközben féltestvérével és annak barátnőjével utazott egy furgonban, ahol szintén gyanús anyagot találtak az ülés alatt. A gyorsteszt mindkét férfi esetében THC-re pozitív eredményt mutatott. A nyomozás jelenlegi állása szerint a féltestvér nem terjesztett, de fogyasztott szereket, így őt kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki. A 31 éves férfit, akinek már volt hasonló ügye, kábítószer-kereskedelem gyanújával őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatását.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu