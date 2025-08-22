Luxusautóval bukott le a szegedi férfi, garázssor volt a bűnözés központja

Egy 31 éves szegedi férfi garázsát kábítószer-tároló és -csomagoló helyként alakította ki. A rendőrök több mint 4100 gramm különféle tudatmódosító szereket, köztük marihuánát, kristályt és amfetaminszármazékokat – valamint 540 darab ecstasy tablettát találtak nála. Emellett az anyagok porciózásához szükséges eszközök, mérlegek és több száz simítózáras tasak is előkerült, amelyek arra utalnak, hogy a férfi széles vevői körnek értékesítette a szereket. A nyomozók a rendőrségi elfogás során több mint 8 millió forintot, közel 2500 eurót, valamint egy Mercedes CLS 300d és egy Fiat Ducato típusú autót is lefoglaltak.

Luxusautót is találtak a rendőrségi elfogás során. Fotó: police.hu

Hatalmas rendőrségi elfogás Szegeden

Az akciót augusztus 13-án hajtották végre: a férfit egy garázssoron fogták el, miközben féltestvérével és annak barátnőjével utazott egy furgonban, ahol szintén gyanús anyagot találtak az ülés alatt. A gyorsteszt mindkét férfi esetében THC-re pozitív eredményt mutatott. A nyomozás jelenlegi állása szerint a féltestvér nem terjesztett, de fogyasztott szereket, így őt kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki. A 31 éves férfit, akinek már volt hasonló ügye, kábítószer-kereskedelem gyanújával őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatását.