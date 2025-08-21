augusztus 21., csütörtök

Szegedi hírek

34 perce

Kiesett az ablakon és meghalt egy nő a Retek utcában

A Retek utca egyik panelházából kizuhant egy nő, aki a helyszínen meghalt. A rendőrség vizsgálja a körülményeket.

Delmagyar.hu

Szerda késő este mentők érkeztek Szegeden az egyik Retek utcai panelház elé, mert egy nő kiesett a negyedik emeletről. Az esettel kapcsolatban a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság az alábbi választ adta: 2025. augusztus 20-án a járőrök lakossági bejelentésre jelentek meg a Retek utcában, ahol egy társasház emeleti lakásából egy nő kiesett. 

Retek utca
Mentők a Retek utcai panel előtt: meghalt az a nő, aki kizuhant a negyedikről. Illusztráció:: Török János

Tragédia a Retek utcai panelnál

Az újraélesztési kísérlet eredményre nem vezetett, a személy a helyszínen életét vesztette. A Szegedi Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerinti eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit.

S.O.S. – Ha azonnali segítségre van szüksége

Ha úgy érzi, hogy azonnali segítségre van szüksége Önnek, szerettének, barátjának, ismerősének, vagy munkatársának, a nap 24 órájában lehetősége van támogatást kérni az alábbi online felületeken vagy telefonszámokon. Az alábbi telefonszámok bármely hálózatból ingyenesen hívhatók. Ha átmenetileg foglalt a vonal, kérjük, hogy próbálkozzon újra!
Öngyilkossági gondolatok esetén: http://www.ongyilkossagmegelozes.hu/
Este 7 és reggel 7 óra között ingyenesen és anonim módon hívható telefonszám: +36 80 505 390

 

