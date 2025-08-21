Kiesett az ablakon és meghalt egy nő a Retek utcában

Szerda késő este mentők érkeztek Szegeden az egyik Retek utcai panelház elé, mert egy nő kiesett a negyedik emeletről. Az esettel kapcsolatban a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság az alábbi választ adta: 2025. augusztus 20-án a járőrök lakossági bejelentésre jelentek meg a Retek utcában, ahol egy társasház emeleti lakásából egy nő kiesett.

Mentők a Retek utcai panel előtt: meghalt az a nő, aki kizuhant a negyedikről. Illusztráció:: Török János

Tragédia a Retek utcai panelnál

Az újraélesztési kísérlet eredményre nem vezetett, a személy a helyszínen életét vesztette. A Szegedi Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerinti eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit.