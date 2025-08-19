Nagy fogás
1 órája
Több tízmilliót érő lopott munkagépet fogtak el a határon
Elsőre átlagosnak tűnő szerb állampolgárok szerettek volna átkelni a Röszke autópálya határátkelőhelyen, azonban az eset meglepő fordulatot vett.
Az eset akkor történt, amikor két szerb férfi jelentkezett kilépésre a Röszke autópálya határátkelőhelyen egy Volkswagen Crafter mikrobusszal.
Röszkei nagy fogás
A Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói egy 20 millió forintot érő mobil darut foglaltak le a röszkei autópálya-határátkelőhelyen. Az ellenőrzés során a rendőrök felfigyeltek az általuk szállított munkagépre, és hamar kiderült, hogy a daru szerepel a nemzetközi körözési rendszerben, ugyanis a német hatóságok keresik.
