Több tízmilliót érő lopott munkagépet fogtak el a határon

Az eset akkor történt, amikor két szerb férfi jelentkezett kilépésre a Röszke autópálya határátkelőhelyen egy Volkswagen Crafter mikrobusszal.

A röszkei határon elfogott daru fotója. Fotó: Facebook

Röszkei nagy fogás

A Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói egy 20 millió forintot érő mobil darut foglaltak le a röszkei autópálya-határátkelőhelyen. Az ellenőrzés során a rendőrök felfigyeltek az általuk szállított munkagépre, és hamar kiderült, hogy a daru szerepel a nemzetközi körözési rendszerben, ugyanis a német hatóságok keresik.