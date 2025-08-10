Baleset
1 órája
Késésre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani a szatymazi baleset következtében
Késéssel és pótlóbuszos átszálással kell számoljanak a Szatymaz irányába közlekedők.
A nemrég Szatymaz közelében bekövetkezett baleset miatt csúszik a térségben a vonatközlekedés. A honlapunkon megjelent cikk a baleset részleteiről megtekinthető itt.
A MÁV legfrissebb információit szerint a következő változásokkal kell számolnunk:
- A Szegedről 15:11-kor Kiskunfélegyházára elindult személyvonat (7013) helyett Szatymaztól Balástyáig pótlóbusz közlekedik.
- A Kiskunfélegyházáról 14:33-kor Szegedre elindult személyvonat (7016) Vilmaszállásnál egy fénysorompós vasúti átjáróban egy autóval ütközött össze.
