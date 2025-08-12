Tűz
54 perce
Hat vízsugárral oltották a tűzoltók a Szeged határában tomboló lángokat
Szeged közelében kialakult tűzhöz riasztották a tűzoltókat.
Kigyulladt a gaz és az avar egy bozótos területen, Szeged határában, a Kis-Baktói útnál, az M43-as autópálya közelében. Mintegy öt hektárra terjedt ki a tűz, amelyhez a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok hat vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a lángokat.
