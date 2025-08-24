Szemét égett egy szegedi elhagyatott házban
Tűz volt egy elhagyatott szegedi házban. Szemét égett, amelyet a tűzoltók eloltottak.
Tűz keletkezett egy elhagyatott házban, Szegeden, az Állomás utcában.
Összehordott szemét égett a mintegy ötven négyzetméteres ingatlanban. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, és hőkamerával átvizsgálták az épületet. A helyszínre érkeztek a subasai önkéntes tűzoltók is.
