Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

2 órája

Szemét égett egy szegedi elhagyatott házban

Tűz volt egy elhagyatott szegedi házban. Szemét égett, amelyet a tűzoltók eloltottak.

Delmagyar.hu

Tűz keletkezett egy elhagyatott házban, Szegeden, az Állomás utcában.

szemét égett
Az elhagyatott házban szemét égett. Illusztráció:: Kiss Annamarie

Összehordott szemét égett a mintegy ötven négyzetméteres ingatlanban. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, és hőkamerával átvizsgálták az épületet. A helyszínre érkeztek a subasai önkéntes tűzoltók is.

