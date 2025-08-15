Jelzés
4 órája
Magas szén-monoxid jelzés miatt riasztották a tűzoltókat Szegeden
Szén-monoxid érzékelő jelzése miatt rohantak ki egy szegedi lakáshoz a tűzoltók.
A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt riasztották a szegedi hivatásos tűzoltókat a vármegyeszékhely Teréz utcájába. A helyszínre vonult a gázszolgáltató szakembere is, akinek műszere a fürdőszobai gázkazán működésekor a mérgező gáz jelentősen megemelkedett értékét mutatta. A helyszínre mentő is érkezett.
