Magas szén-monoxid jelzés miatt riasztották a tűzoltókat Szegeden

A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt riasztották a szegedi hivatásos tűzoltókat a vármegyeszékhely Teréz utcájába. A helyszínre vonult a gázszolgáltató szakembere is, akinek műszere a fürdőszobai gázkazán működésekor a mérgező gáz jelentősen megemelkedett értékét mutatta. A helyszínre mentő is érkezett.

Szén-monoxid keletkezett egy szegedi lakásban. Fotó Shutterstock