Súlyos rolleres baleset a József Attila sugárút kerékpárútján – ismét a terminátor karók miatt (fotók)
Újabb súlyos baleset történt a szegedi József Attila sugárút kerékpárútján augusztus 29-én: egy rolleres nekicsapódott az egyik úgynevezett terminátor karónak. A sérülései súlyosak.
A baleset nem először fordult elő ezen a szakaszon. Több oszlopon jól látszik, hogy rendszeresen nekihajtanak a közlekedők. A kerékpárút közepére telepített fémszerkezetek az eredeti tervezés szerint azt a célt szolgálják, hogy megakadályozzák az autósok járdán való megállását. A helyi biciklisek és rolleresek szerint azonban ezek az akadályok inkább közvetlen életveszélyt jelentenek, mintsem a közlekedés biztonságát növelnék.
Terminátor karó miatt vált életveszélyessé a szegedi kerékpárút
A tegnapi baleset kapcsán a felháborodott lakosok ismét arra kérik az illetékeseket, hogy vizsgálják felül a kialakítást. Véleményük szerint a közlekedés biztonsága sokkal fontosabb közérdek annál, mint hogy néhány autós alkalmi megállását próbálják megelőzni.
Fotókon is látható, hogy a József Attila sugárúti oszlopok több helyen sérültek, ami arra utal: nem ez volt az első és valószínűleg nem is az utolsó baleset.
