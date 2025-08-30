augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

31°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

13 perce

Súlyos rolleres baleset a József Attila sugárút kerékpárútján – ismét a terminátor karók miatt (fotók)

Címkék#rolleres#fémszerkezetek#életveszélyes#József Attila sugárút

Újabb súlyos baleset történt a szegedi József Attila sugárút kerékpárútján augusztus 29-én: egy rolleres nekicsapódott az egyik úgynevezett terminátor karónak. A sérülései súlyosak.

Delmagyar.hu

A baleset nem először fordult elő ezen a szakaszon. Több oszlopon jól látszik, hogy rendszeresen nekihajtanak a közlekedők. A kerékpárút közepére telepített fémszerkezetek az eredeti tervezés szerint azt a célt szolgálják, hogy megakadályozzák az autósok járdán való megállását. A helyi biciklisek és rolleresek szerint azonban ezek az akadályok inkább közvetlen életveszélyt jelentenek, mintsem a közlekedés biztonságát növelnék.

Újabb balesetet okozott egy terminátor karó a József Attila sugárúti kerékpárúton, a helyiek szerint életveszélyesek ezek az akadályok
Újabb balesetet okozott egy terminátor karó a József Attila sugárúti kerékpárúton, a helyiek szerint életveszélyesek ezek az akadályok. Fotó: SZEGEDEN láttam  és hallottam Facebook-cspoport

Terminátor karó miatt vált életveszélyessé a szegedi kerékpárút

A tegnapi baleset kapcsán a felháborodott lakosok ismét arra kérik az illetékeseket, hogy vizsgálják felül a kialakítást. Véleményük szerint a közlekedés biztonsága sokkal fontosabb közérdek annál, mint hogy néhány autós alkalmi megállását próbálják megelőzni.

Fotókon is látható, hogy a József Attila sugárúti oszlopok több helyen sérültek, ami arra utal: nem ez volt az első és valószínűleg nem is az utolsó baleset.

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu