Súlyos rolleres baleset a József Attila sugárút kerékpárútján – ismét a terminátor karók miatt (fotók)

A baleset nem először fordult elő ezen a szakaszon. Több oszlopon jól látszik, hogy rendszeresen nekihajtanak a közlekedők. A kerékpárút közepére telepített fémszerkezetek az eredeti tervezés szerint azt a célt szolgálják, hogy megakadályozzák az autósok járdán való megállását. A helyi biciklisek és rolleresek szerint azonban ezek az akadályok inkább közvetlen életveszélyt jelentenek, mintsem a közlekedés biztonságát növelnék.

Újabb balesetet okozott egy terminátor karó a József Attila sugárúti kerékpárúton, a helyiek szerint életveszélyesek ezek az akadályok. Fotó: SZEGEDEN láttam és hallottam Facebook-cspoport

Terminátor karó miatt vált életveszélyessé a szegedi kerékpárút

A tegnapi baleset kapcsán a felháborodott lakosok ismét arra kérik az illetékeseket, hogy vizsgálják felül a kialakítást. Véleményük szerint a közlekedés biztonsága sokkal fontosabb közérdek annál, mint hogy néhány autós alkalmi megállását próbálják megelőzni.

Fotókon is látható, hogy a József Attila sugárúti oszlopok több helyen sérültek, ami arra utal: nem ez volt az első és valószínűleg nem is az utolsó baleset.